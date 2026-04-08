Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Seduta negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 105,47.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 109,97. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 100,64. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 95,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)