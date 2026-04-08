Milano 9:22
47.132 +3,79%
Nasdaq 7-apr
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Dow Jones 7-apr
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Londra 9:22
10.614 +2,56%
24.037 +4,87%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,67%.

Il quadro di medio periodo del CAC 40 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 8.002,5. Primo supporto individuato a 7.793,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 8.211,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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