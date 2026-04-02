Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Giornata decisamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi che ha chiuso la seduta in rialzo a 7.981,3.
Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8.074,4. Supporto a 7.795,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.353,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)