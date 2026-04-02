Iran e Oman stanno elaborando protocollo per "monitorare" traffico nello Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - L'Iran sta elaborando un protocollo con l'Oman per monitorare il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo scrive l'agenzia di stampa statale IRNA, che cita il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi.



Il traffico di petroliere lungo la rotta "dovrebbe essere supervisionato e coordinato" con i due paesi, ha affermato Gharibabadi. "Naturalmente, questi requisiti non comporteranno restrizioni, ma piuttosto faciliteranno e garantiranno il passaggio sicuro e forniranno servizi migliori alle navi che percorrono questa rotta", ha aggiunto.



Il presidente finlandese Alexander Stubb, che si sta ritagliando un ruolo di primo piano per i suoi colloqui con Trump, ha parlato con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. "È urgentemente necessario un cessate il fuoco e una soluzione diplomatica - ha scritto su X - Ho sottolineato la necessità di porre fine agli attacchi contro i paesi vicini e di ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Nonostante i disaccordi, è importante mantenere il dialogo".



Secondo Bloomberg New Energy Finance, le esportazioni di prodotti petroliferi dal Medio Oriente a marzo sono diminuite di 4,8 milioni di barili al giorno rispetto ai livelli prebellici, attestandosi a circa 2,8 milioni di barili al giorno. Circa 1,1 milioni di barili al giorno di questi volumi vengono esportati dai porti sauditi sul Mar Rosso, mentre il carburante per aerei è stato il prodotto più colpito, con un calo totale delle esportazioni dell'85%.



Intanto, gli Stati del Golfo auspicano relazioni normali con l'Iran e trasparenza in materia di sicurezza, ha dichiarato il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Jasem AlBudaiwi. Gli Stati del CCG "non rinunceranno al loro impegno per evitare una pericolosa escalation che non giova a nessuno" e invitano il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad "adottare tutte le misure necessarie" per garantire la libertà di navigazione in tutti gli stretti e ripristinare il passaggio attraverso Hormuz.



Lo Stretto di Hormuz, arteria vitale per gran parte del transito petrolifero mondiale, è di fatto chiuso dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Anche ieri sera Trump ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti non siano colpiti dalla chiusura perché importano una quantità relativamente esigua di petrolio attraverso lo stretto. "Non ne abbiamo avuto bisogno e non ne abbiamo bisogno", ha dichiarato nel suo discorso alla nazione. Tuttavia, i prezzi medi della benzina negli Stati Uniti sono aumentati di oltre il 30% in un mese, superando per la prima volta da anni i 4 dollari al gallone.

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