Maersk: cessate il fuoco potrebbe creare opportunità di transito nello Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - Il colosso danese dello shipping Maersk ha detto che il cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran può creare opportunità di transito per le navi nello Stretto di Hormuz, ma che non fornisce ancora una piena certezza.



"Qualsiasi decisione di transitare per lo Stretto di Hormuz si baserà su continue valutazioni del rischio, su un attento monitoraggio della situazione della sicurezza e sulle indicazioni disponibili da parte delle autorità e dei partner competenti", ha detto Maersk in una dichiarazione a Reuters. "A questo punto, adottiamo un approccio cauto e non stiamo apportando alcuna modifica a servizi specifici", ha aggiunto.

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