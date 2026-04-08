Banca MPS, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'istituto di Rocca Salimbeni, che mostra una salita bruciante del 6,24% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,76 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,857. Il peggioramento di Banca Monte dei Paschi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,699.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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