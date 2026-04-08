Banca MPS, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra una salita bruciante del 6,24% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,76 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,857. Il peggioramento di Banca Monte dei Paschi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,699.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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