Banco BPM, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
(Teleborsa) - Protagonista la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,22%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco BPM più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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