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Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 3,12%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.900,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 3,12%
Ottima performance per Hong Kong (+3,12%), che archivia la giornata a 25.900,59 punti.
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