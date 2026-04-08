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Borsa: Ottima performance per Francoforte, in rialzo del 5,06%
Il DAX termina a 24.080,63 punti
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Finanza
08 aprile 2026 - 17.43
Brilla Francoforte, in aumento del 5,06%, chiude a 24.080,63 punti.
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