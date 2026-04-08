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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,92%
SSE a 3.964,72 punti
In breve
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Finanza
08 aprile 2026 - 07.08
Indice SSE +1,92% a quota 3.964,72 all'apertura pomeridiana.
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