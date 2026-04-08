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Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo dell'1,92% alle 05:48
In breve
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Finanza
08 aprile 2026 - 05.48
Shanghai mostra una performance dell'1,92% alle 05:48 e tratta a 3.964,77 punti.
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