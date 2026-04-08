Milano 7-apr
45.412 0,00%
Nasdaq 7-apr
24.202 +0,04%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 7-apr
10.349 0,00%
Francoforte 7-apr
22.922 0,00%

Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo dell'1,92% alle 05:48

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo dell'1,92% alle 05:48
Shanghai mostra una performance dell'1,92% alle 05:48 e tratta a 3.964,77 punti.
Condividi
```