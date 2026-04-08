Credem e ALMED presentato "Tra intelligenza artificiale e vivente: nuove sfide per la fruizione informativa"

(Teleborsa) - L'Osservatorio Opinion Leader 4 Future è un progetto di ricerca nato nel 2023 dalla collaborazione tra il Gruppo Credem e ALMED (Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'iniziativa si pone l'obiettivo di analizzare le dinamiche del sistema informativo
e il ruolo dei nuovi "opinion leader", unendo il rigore della ricerca scientifica alla volontà di generare consapevolezza sull'approvvigionamento delle notizie
e sui processi decisionali
dei cittadini.
Il quarto evento annuale dell'osservatorio, avvenuto lo scorso Marzo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha trattato l’impatto sull’informazione dell’intelligenza artificiale, già usata quotidianamente dall'83% della popolazione italiana. La tematica è cruciale per molti aspetti dell'informazione, come ha spiegato la direttrice di Almed Maria Grazia Fanchi: "Il quarto evento annuale dell'Osservatorio Opinion Leader 4 Future mette al centro una tematica che oggi è cruciale: come l'intelligenza artificiale sta impattando sui processi sia di costruzione della notizia
sia, soprattutto, sulle modalità di approvvigionamento delle notizie
e quindi di costruzione delle nostre opinioni. L'evento si inserisce nell'attività dell'Osservatorio nato nel 2023 dall'intesa e dall'alleanza tra le Media Relation del Gruppo Credem e dell'ALMED dell'Università Cattolica. In questi tre anni (che sono in realtà sei perché l'Osservatorio ha raccolto l'eredità del progetto preparatorio Opinion Leader 4 Future, sviluppatosi nei tre anni precedenti), sono state svolte oltre 30 indagini sui temi dell'informazione consapevole e sono stati organizzati diversi incontri e workshop. Nel futuro intendiamo proseguire mettendo l'accento sulle questioni più rilevanti per le scelte della nostra vita quotidiana, sempre nel quadro del partenariato tra Università Cattolica e Gruppo Credem."
L'evoluzione dell'iniziativa viene descritta come un percorso di crescita costante che mira a fornire strumenti interpretativi per il mondo contemporaneo. In questo senso Luigi Ianesi, Responsabile Relazioni Esterne di Credem, ha commentato: "Mi piace paragonare questa nostra iniziativa a una startup. Siamo partiti nel 2020 con grande entusiasmo e molte ambizioni, volendo mettere a disposizione le nostre competenze avvicinandole al rigore della ricerca scientifica, con la volontà di creare una concreta consapevolezza sull'ambito informativo
, sulle informazioni disponibili e su come discernere
tra quelle utili per comprendere il mondo circostante e assumere le proprie decisioni. Nel 2020 la nostra startup si è consolidata in questo Osservatorio che ormai conta numerosi partner e su cui sta aumentando il livello di attenzione. Oggi siamo qui per trattare uno degli argomenti più rivoluzionari nel mondo dell'informazione, sia per il potenziale positivo che per i rischi che comporta. L'intelligenza artificiale
, in particolare quella generativa, consente di agevolare le ricerche
, ma richiede anche di discernere correttamente le informazioni utili da quelle false o inutili
. Per questo il nostro Osservatorio cerca di affrontare queste tematiche e intende portare un contributo concreto
per un futuro che ancora non conosciamo completamente."
L'analisi dell'osservatorio si è concentrata anche sugli impatti specifici che queste tecnologie hanno sul settore finanziario e sulla relazione con l'utente. Su questo argomento, Maurizio Giglioli, Direttore Marketing di Credem, ha spiegato: "Ci sono almeno tre profili molto interessanti che sono emersi attraverso il nostro osservatorio. Un primo profilo ha a che fare con il gap in termini di educazione finanziaria all'interno della "popolazione consumatrice". Credo che l'intelligenza artificiale
, arricchendo l'informazione a disposizione, possa aiutare a colmare parte di questo gap
: chiedere informazioni su un prodotto finanziario ai motori di ricerca che utilizzano l'AI consente di integrare componenti di customer experience, valori d'impresa e capacità di risolvere problemi, rendendo più trasparente il rapporto con l'industria finanziaria. Un secondo aspetto è legato al tema del brand: se l'intelligenza artificiale aiuta a trasferire un'immagine più autorevole e completa delle industrie bancarie, diventa uno strumento per comunicare l'identità di brand
, che per il mondo bancario è di primaria importanza
. Il terzo aspetto riguarda infine l'interazione con lavoratori e clienti. Già oggi i robo-advisor supportano i consulenti, però quello che l'intelligenza artificiale non può fare è comprendere l'aspetto umano
, le paure e le incertezze del cliente, adattando le politiche d'investimento e l'approccio relazionale alla realtà ed all'attualità che la persona sta vivendo in quel preciso momento."L'intelligenza artificiale
rappresenta quindi una sfida per la fruizione informativa
, offrendo, tra le altre cose, un'ottima opportunità per colmare il gap di educazione finanziaria
diffusa nel paese, ed allo stesso tempo valorizzare l'identità dei brand
. La ricerca evidenzia però il valore insostituibile della componente umana per gestire la complessità emotiva e i momenti specifici della vita
delle persone.(Foto: Gli speaker presenti all'evento)