Credem, leasing in crescita nel primo trimestre: utile a 10,3 milioni e impieghi a 3,5 miliardi (+3,2%)

(Teleborsa) - Credemleasing, società guidata dal direttore generale Gabriele Decò che opera su tutto il territorio nazionale attraverso 18 filiali e la rete distributiva del Gruppo Credem , prosegue la sua attività a sostegno delle imprese. Al 31 marzo 2026, la società registra impieghi in crescita pari a 3,5 miliardi (+3,2% a/a) ed un margine di intermediazione di oltre 21,3 milioni di euro, con un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+5,7% a/a). Nei primi 3 mesi lo stipulato Leasing è pari a 218 milioni, in ritardo di 24 milioni su pari periodo 2025, con 1221 contratti. La redditività si traduce in un ROE annualizzato del 10,2% con un Cost Income del 26,9%. I crediti deteriorati lordi rappresentano l’1,43% del totale degli impieghi, in linea rispetto al dato di fine 2025 (1,44%), e il grado di copertura dei crediti NPL si attesta al 43,2%. L’utile netto pari a 10,3 milioni di euro, con un contributo significativo al risultato consolidato del Gruppo.



"I risultati economici al 31 marzo 2026 confermano la solidità e la qualità di Credemleasing, grazie anche alle sinergie con il Gruppo Credem. Questo avviene in un contesto economico e geopolitico che permane incerto ed in attesa dei decreti attuativi della legge di bilancio 2026, con particolare riferimento ad iperammortamento, oltre a Nuova Sabatini e ZES. Grazie alla determinazione e alla passione delle nostre persone, su cui continuiamo a investire, e grazie ad un piano strategico ben definito e condiviso” ha dichiarato Gabriele Decò, Direttore Generale di Credemleasing, “siamo in grado di gestire un vasto network di partnership commerciali. Questo ci ha permesso, anche nel primo trimestre 2026, di generare valore e migliorare significativamente la customer experience. Significativa l’acquisizione di nuova clientela, favorita dall'intensificazione delle collaborazioni con reti terze, in particolare con i mediatori creditizi, e dal potenziamento del canale vendor, attraverso convenzioni con produttori e distributori. Questi canali si confermano strategici per l'acquisizione di nuova clientela, sia per noi che per l'intero Gruppo. I dati evidenziano la forza del Gruppo Credem, nel creare valore, supportando le imprese non solo nelle sfide quotidiane, ma anche negli investimenti necessari per la transizione ecologica e digitale”. ha concluso Gabriele Decò.



In linea con la strategia di Gruppo, Credemleasing conferma il proprio impegno per la sostenibilità anche per il 2026. L'azienda continuerà ad affiancare le imprese clienti nel percorso di transizione energetica, offrendo finanziamenti per l'acquisto di veicoli full electric, immobili ad alta efficienza energetica (classi A e B) e progetti di efficientamento energetico/energie rinnovabili.



Credemleasing continuerà a puntare su quattro strategie chiave, mettendo al centro il valore delle persone e l’impegno per la tecnologia e l’ambiente. In particolare, la società punterà sulle persone, investendo in formazione e sull'integrazione tra l’esperienza dei dipendenti senior e le nuove competenze dei giovani, anche attraverso l’utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il secondo elemento è un piano strategico di innovazione per migliorare l’esperienza del cliente (customer experience): focus sui dati grazie alla nuova piattaforma di CRM (customer relationship management) , alla nuova pratica elettronica di fido e ad una innovativa leasebord, un cruscotto per facilitare le sinergie di Gruppo, così da poter offrire soluzioni personalizzate ai nostri clienti e anche “green” per affiancare le imprese nella transizione ecologica. Il terzo elemento è lo sviluppo delle partnership commerciali mantenendo la forte integrazione tra le proprie competenze specialistiche e le diverse società del Gruppo Credem, attraverso canali esterni come i mediatori creditizi e i vendor. Infine, il piano di comunicazione #FollowtheFlow per promuovere le competenze dell'azienda e consolidarne la leadership di mercato.

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