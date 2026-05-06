Datrix, Navla supporta Volkswagen per rafforzare la presenza digitale nel nuovo ecosistema della ricerca online

(Teleborsa) - Datrix , società a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali di Intelligenza Artificiale, annuncia che Navla, linea di business del Gruppo, ha stretto un accordo con Volkswagen per supportare il Brand nello sviluppo di una strategia finalizzata a rafforzarne la rilevanza all’interno del nuovo ecosistema della ricerca digitale.



La collaborazione, spiega una nota, nasce in un contesto in cui le modalità con cui gli utenti scoprono e valutano informazioni stanno cambiando profondamente. La ricerca non avviene più esclusivamente attraverso i motori tradizionali, ma si distribuisce tra piattaforme social, contenuti video, ambienti di recensione e sistemi basati su intelligenza artificiale generativa. In questo scenario, la capacità di un brand di essere rilevante nei diversi contesti informativi diventa un fattore determinante per essere individuato, compreso e scelto dagli utenti.



Il progetto prevede lo sviluppo di un approccio data-driven alla presenza digitale del brand, finalizzato a rafforzarne la visibilità e la coerenza informativa lungo i diversi touchpoint del percorso di ricerca. In questo contesto, Navla applicherà metodologie e tecnologie avanzate di Dynamic Search Intelligence, che permettono di analizzare e interpretare le evoluzioni dei comportamenti di ricerca degli utenti e dei diversi ambienti digitali in cui queste avvengono. L’obiettivo è rendere i contenuti e le informazioni del brand sempre più coerenti, accessibili e autorevoli nei nuovi contesti di discovery digitale.



"Essere scelti da un brand di prestigio come Volkswagen rappresenta per noi motivo di grande orgoglio”, commenta Natalia Palmisano, Managing Director di Navla. "In un contesto in cui il percorso di scoperta dei prodotti è sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale e dalla frammentazione delle piattaforme digitali, presidiare i momenti chiave della ricerca e della valutazione da parte dei consumatori diventa un elemento strategico per i brand".



Fabrizio Milano d’Aragona, CEO di Datrix, ha aggiunto: "Questa collaborazione conferma come la capacità di interpretare e valorizzare i dati sia diventata un fattore chiave per la competitività delle aziende. L’evoluzione delle modalità di ricerca e discovery, sempre più influenzate dall’intelligenza artificiale, richiede un approccio integrato e data-driven alla presenza digitale dei brand. Attraverso le competenze delle nostre società specializzate, Datrix supporta le aziende nel trasformare questa trasformazione tecnologica in un'opportunità concreta di crescita e creazione di valore".

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