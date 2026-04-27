Solid World, nel 1° trimestre ricavi software +14,8% grazie a AI e modello SaaS

(Teleborsa) - Solid World Group , Gruppo tecnologico italiano quotato su EGM e leader nell’integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate con Intelligenza Artificiale (IA), ha annunciato i risultati della propria business unit software, con particolare riferimento alla divisione "SolidWorks", relativi al primo trimestre 2026.



Nel periodo, si è registrata una crescita dei ricavi pari al +14,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato sostenuto principalmente dal successo delle nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale applicate al CAD (Computer-Aided Design) e dal consolidamento dell’effetto positivo della formula di vendita in modalità SaaS (Software as a Service) introdotta lo scorso anno. Una soluzione che si conferma particolarmente apprezzata dalla clientela perché consente di ridurre significativamente gli investimenti iniziali per l’adozione di tecnologie avanzate di progettazione assistita dall’IA.



Nel trimestre in oggetto si evidenzia inoltre un incremento del 104% nel numero di licenze a noleggio, un dato che rafforza la validità della strategia commerciale del Gruppo e che testimonia la crescente domanda di soluzioni flessibili e scalabili.



"I risultati del primo trimestre di SolidWorks confermano la bontà delle scelte strategiche intraprese negli ultimi anni e la capacità del Gruppo di anticipare l’evoluzione del mercato – commenta Roberto Rizzo, fondatore di SolidWorld Group - L’integrazione tra Intelligenza Artificiale, progettazione CAD e modelli di fruizione SaaS rappresenta oggi un elemento distintivo della nostra offerta consentendoci di supportare le imprese nel loro percorso di innovazione. Lo facciamo riducendo le barriere all’ingresso e rendendo accessibili a tutti tecnologie sempre più evolute. Un’attività confermata anche dai dati visto che oggi il Gruppo può contare su un portafoglio di oltre 11.000 aziende clienti a conferma della nostra posizione di riferimento nell’ambito delle tecnologie 3D e IA applicate ai processi industriali».

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