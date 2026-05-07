AI, moda e umanità: il nuovo racconto visivo di Guitar.it

(Teleborsa) - Il progetto si presenta come un’esperienza narrativa e visiva che intreccia tecnologia, estetica e immaginazione, superando il concetto tradizionale di piattaforma digitale.



Al centro di un film realizzato interamente con intelligenza artificiale, c'è l’incontro tra un robot e una modella: due mondi opposti, uno guidato dalla logica della macchina e l’altro dalla complessità dell’emozione umana. Da questa distanza nasce però una relazione inaspettata, costruita attraverso sguardi, gesti e atmosfere più che attraverso parole.



Nel corso della storia, il robot evolve e si trasforma grazie all’osservazione, mentre la modella si lascia gradualmente avvicinare da una presenza inizialmente estranea alla sfera emotiva. In questo dialogo silenzioso prende forma anche una nuova idea di sostenibilità, intesa come processo creativo di rigenerazione continua tra materia, tecnologia e immaginazione.



Il film diventa così una metafora dell’intelligenza artificiale: non un sostituto dell’essere umano, ma uno specchio che ne amplifica desideri, connessioni e sensibilità.



È in questo intreccio tra moda, arte e AI che il progetto costruisce la propria identità, trasformando il linguaggio digitale in una vera dichiarazione creativa.

Condividi

```