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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Banks
Si muove con il vento in poppa l'indice bancario europeo, che arriva a 259,73 punti.
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