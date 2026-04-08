Fineco, raccolta record a marzo (+70%): accelerano gli investimenti, nuovi clienti +26%

(Teleborsa) - Nel mese di marzo si conferma l’accelerazione del percorso di crescita di Fineco , con un nuovo record della raccolta totale (pari a 1.882 milioni, +70% a/a) e un ulteriore incremento nell’acquisizione di nuovi clienti (oltre 20mila, +26% a/a). Il dato della raccolta aggiorna così per la terza volta negli ultimi quattro mesi il massimo storico di Fineco, evidenziando allo stesso tempo un’elevata qualità tra i nuovi clienti.



L’asset mix evidenzia una componente gestita di € 297 milioni, con la raccolta retail di Fineco Asset Management pari a € 150 milioni. La componente diretta è pari a € -369 milioni, riflettendo l’elevata operatività dei clienti brokerage sui mercati azionari e obbligazionari vista la correzione registrata nel mese, caratterizzato anche dall’asta del BTP Valore. In questo contesto la raccolta amministrata è stata pari a € 1.954 milioni e si conferma una leva strategica del modello Fineco, contribuendo in modo significativo alla crescita dei ricavi di brokerage, stimati in circa € 28 milioni nel mese (+23% a/a) e € 73 milioni da inizio anno (+6% a/a).



Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “I dati di raccolta di marzo evidenziano la capacità di Fineco di rispondere alle nuove esigenze finanziarie dei risparmiatori, a conferma dell’attrattività del nostro modello di business. L’accelerazione della raccolta netta è andata di pari passo con l’incremento del numero e della qualità dei nuovi clienti, confermando una maggiore propensione verso gli investimenti anche tramite un'interazione diretta con i mercati. In questo contesto rimane in ogni caso fondamentale il ruolo della Rete di consulenti finanziari nell’accompagnare i risparmiatori in una pianificazione efficiente e di lungo periodo, rispondendo alla maggiore richiesta di trasparenza anche grazie alla consulenza evoluta".

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