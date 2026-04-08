Milano 12:13
47.052 +3,61%
Nasdaq 7-apr
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Dow Jones 7-apr
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Londra 12:13
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Francoforte 12:12
23.946 +4,47%

Francoforte: allunga il passo TUI

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: allunga il passo TUI
Effervescente TUI, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,26%.
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