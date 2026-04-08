Francoforte: allunga il passo Vonovia
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che tratta in rialzo del 7,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Vonovia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,86%, rispetto a +6,03% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il grafico attuale di Vonovia evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 23,2 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 23,64. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 22,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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