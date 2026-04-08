Francoforte: ingrana la marcia Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Grande giornata per Knorr-Bremse , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,58%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Knorr-Bremse , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 103,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 106,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 102,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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