Francoforte: luce verde per Aurubis

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore tedesco di rame , che scambia in rialzo del 7,99%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Aurubis resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 169,4 Euro. Supporto visto a quota 163,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 175.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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