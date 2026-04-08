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Francoforte: luce verde per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: luce verde per Siemens Energy
Brillante rialzo per il leader delle energie rinnovabili, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,88%.
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