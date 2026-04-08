Leonardo, Barclays alza TP e difende Cingolani: continuità del management è essenziale

(Teleborsa) - Barclays ha deciso di confermare il rating "overweight" per Leonardo e ha alzato il target price da 71 a 74 euro (upside del 29%) incorporando l'acquisizione di Iveco Defence. La banca britannica è intervenuta con una nota sul titolo dopo il tonfo dell'8% della seduta di ieri (contro il -1% dello Stoxx 600) dopo le indiscrezioni di stampa che hanno segnalato come il governo, azionista al 30,2%, stia valutando cambi ai vertici di diverse società partecipate dallo Stato, con il Ceo Roberto Cingolani tra i possibili candidati alla sostituzione.



Secondo Barclays il calo è stato eccessivo e rappresenta un'opportunità di acquisto. "Consideriamo il management attuale una componente essenziale della tesi di investimento", hanno sottolineato gli analisti, ricordando la trasformazione operata da Cingolani da quando ha assunto la guida nel 2023: portafoglio ordini record a 24 miliardi nel 2025, tasso di conversione del free cash flow salito al 58%, bilancio risanato con un rapporto debito netto/EBITDA di appena 0,4 volte e revisioni al rialzo degli utili del 42% negli ultimi 15 mesi, contro il 26% della media del settore.



Il timing di un eventuale cambio preoccupa ulteriormente Barclays, con diversi dossier strategici aperti: l'accordo verbale con Rheinmetall su alcuni asset di Iveco, la potenziale partnership in Aerostructures con un fondo sovrano saudita attesa entro giugno, e la recente presentazione del piano Michelangelo al 2030. "Un cambio di management ora, con queste operazioni in corso, potrebbe causare ulteriori ritardi e pone chiaramente un rischio alla equity story nel breve termine", hanno messo in evidenza gli analisti.



Barclays ha comunque evidenziato che "la continuità dell'attuale strategia industriale è essenziale, e ci aspettiamo che alla fine avvenga". Il titolo tratta con uno sconto del 21% rispetto ai peer europei della difesa, un livello che gli analisti giudicano ingiustificato indipendentemente dall'esito della questione manageriale.

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