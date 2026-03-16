Leonardo, Barclays alza target price con titolo a sconto nonostante corsa

(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 71 euro per azione (dai precedenti 68 euro, +4%) il target price su Leonardo , big italiano della difesa, confermando la raccomandazione "Overweight" sul titolo.



Dopo la presentazione del piano industriale, gli analisti esprimono un giudizio molto positivo sull'investment case di Leonardo. Le previsioni per il 2026 sono in linea con le aspettative, ma escludono Iveco Defence (che da sola rappresenterebbe una fonte di potenziale rialzo del +4-5% rispetto al consensus per quest'anno). La guidance sul FCF include già maggiori imposte, un esborso derivante dall'accordo NH90 (130 milioni di euro) e maggiori capex. Escludendo la questione del contenzioso relativo all'NH90, stimano che il FCF avrebbe potuto essere indicato a 1,24 miliardi di euro quest'anno, con un forte incremento del +23% su base annua (contro un utile del +16%). Pertanto, considerano questa guidance "molto solida".



Per il 2030, le previsioni sono superiori del +9% rispetto all'ultimo consensus, con il management che sottolinea come anche queste potrebbero essere prudenti. "In un mondo in cui gli investitori stanno diventando più selettivi, riteniamo che Leonardo stia operando un'ottima selezione, offrendo un profilo di crescita stabile e ben diversificato, a nostro avviso molto difficile da trovare altrove", si legge nella ricerca.



Nonostante la recente impennata del titolo (+25% da inizio anno contro il +15% del settore), le valutazioni rimangono convenienti, con uno sconto del 13% rispetto ai concorrenti (EV/EBIT, prospetti a 3 anni) basato su stime conservative, un divario che viene previsto si ridurrà nelle prossime settimane. Il conflitto in Medio Oriente riduce inoltre il rischio a breve termine di un cessate il fuoco in Ucraina, un fattore che potrebbe sostenere i livelli di valutazione a livello di settore nel suo complesso.

Condividi

```