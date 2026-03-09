Leonardo corre in Borsa con upgrade a Overweight da Barclays

Barclays

(Teleborsa) -ha migliorato a "" da "Equal-weight" lasu, big italiano della difesa, alzando anche ilper azione (dai precedenti 53 euro). La banca d'affari, all'interno del settore e a lungo termine, continua a preferire la tedesca, ma ritiene che Leonardo sia interessante in quanto vi è una maggiore probabilità di sorprese positive sugli utili.In particolare, viene previsto: 1) un potenziale di rialzo del +13-14% per le stime di EBITA a lungo termine; 2) una maggiore dinamica degli utili rispetto al settore da qui in poi; 3) un, tassi di conversione elevati negli ultimi 20 anni, con una valutazione favorevole; e 4) la, che rende Leonardo meritevole di un multiplo più elevato, a nostro avviso."Il portafoglio diversificato e la bassa esposizione all'Ucraina (sotto lo 0,5%) offrono- si legge nella ricerca - Anche gli Stati Uniti (25%) contribuiscono alla narrativa nel breve termine (conflitto con l'Iran), ma non sono una ragione per l'upgrade. L'esposizione al Medio Oriente è di circa il 6%, sbilanciata verso aeromobili ed elicotteri".Barclays fa notare che Leonardo(a 3 anni), con uno sconto del 14% rispetto alla media del settore (circa 15x). Gli analisti prevedono ancora una crescita inferiore rispetto ai concorrenti nei prossimi cinque anni, ma il potenziale di upgrade è ora maggiore.Intanto, spicca il volo, che, rappresentando il miglior titolo del FTSE MIB nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 62,58 e successiva a quota 65,94. Supporto a 59,22.