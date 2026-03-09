Leonardo corre in Borsa con upgrade a Overweight da Barclays

(Teleborsa) - Barclays
ha migliorato a "Overweight
" da "Equal-weight" la raccomandazione
su Leonardo
, big italiano della difesa, alzando anche il target price
a 68 euro
per azione (dai precedenti 53 euro). La banca d'affari, all'interno del settore e a lungo termine, continua a preferire la tedesca Rheinmetall
, ma ritiene che Leonardo sia interessante in quanto vi è una maggiore probabilità di sorprese positive sugli utili.
In particolare, viene previsto: 1) un potenziale di rialzo del +13-14% per le stime di EBITA a lungo termine; 2) una maggiore dinamica degli utili rispetto al settore da qui in poi; 3) un raddoppio del flusso di cassa in cinque anni
, tassi di conversione elevati negli ultimi 20 anni, con una valutazione favorevole; e 4) la partnership su Aerostructures come importante evento di bonifica
, che rende Leonardo meritevole di un multiplo più elevato, a nostro avviso.
"Il portafoglio diversificato e la bassa esposizione all'Ucraina (sotto lo 0,5%) offrono resilienza al potenziale impatto di un cessate il fuoco
- si legge nella ricerca - Anche gli Stati Uniti (25%) contribuiscono alla narrativa nel breve termine (conflitto con l'Iran), ma non sono una ragione per l'upgrade. L'esposizione al Medio Oriente è di circa il 6%, sbilanciata verso aeromobili ed elicotteri".
Barclays fa notare che Leonardo scambia a circa 13x EV/EBIT
(a 3 anni), con uno sconto del 14% rispetto alla media del settore (circa 15x). Gli analisti prevedono ancora una crescita inferiore rispetto ai concorrenti nei prossimi cinque anni, ma il potenziale di upgrade è ora maggiore.
Intanto, spicca il volo Leonardo
, che raggiunge 61,42 euro con un aumento del 4,78%
, rappresentando il miglior titolo del FTSE MIB nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 62,58 e successiva a quota 65,94. Supporto a 59,22.