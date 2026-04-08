Londra: preme sull'acceleratore Antofagasta
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia mineraria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Antofagasta più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 39,72 sterline. Supporto stimato a 37,87. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 41,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```