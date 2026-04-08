Londra: seduta difficile per BP

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo petrolifero inglese , che mostra un -7,82%.



La tendenza ad una settimana di BP è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di BP mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,583 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,398. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,768.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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