Madrid: accelera Indra
(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Indra ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52,53 Euro. Supporto a 50,59. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 54,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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