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Madrid: Repsol in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Repsol in forte discesa
Ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che passa di mano in perdita dell'8,31%.
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