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Madrid: scambi al rialzo per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: scambi al rialzo per IAG
Apprezzabile rialzo per International Airlines Group, in guadagno del 3,36% sui valori precedenti.
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