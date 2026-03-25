Madrid: andamento sostenuto per MAPFRE
(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la società che opera nel settore delle assicurazioni mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,88%, rispetto a -0,29% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Il quadro di medio periodo di MAPFRE ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,811 Euro. Primo supporto individuato a 3,775. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,847.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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