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/ Madrid: scambi al rialzo per Repsol
Madrid: scambi al rialzo per Repsol
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 09.50
Seduta vivace oggi per la
società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.
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