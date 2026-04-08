New York: Home Depot sale verso 338,9 USD
(Teleborsa) - Effervescente il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,29%.
Lo scenario su base settimanale di Home Depot rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Home Depot, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 332,3 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 338,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 329.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```