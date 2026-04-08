New York: Home Depot sale verso 338,9 USD

(Teleborsa) - Effervescente il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,29%.



Lo scenario su base settimanale di Home Depot rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Home Depot , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 332,3 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 338,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 329.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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