Fideuram Direct operativa in Belgio e Lussemburgo

(Teleborsa) - Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (Gruppo Intesa Sanpaolo ) ha lanciato Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo, segnando un importante passo nello sviluppo internazionale dell’offerta di Digital Wealth Management del Gruppo. La piattaforma offre ai clienti dell’area un accesso digitale evoluto a servizi bancari, di investimento e di consulenza.



L’iniziativa, sviluppata con BlackRock, leader globale nell’asset management, si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato in Europa nel 2024. Il progetto sostiene un modello di wealth management digitale che combina scala globale, innovazione tecnologica e solidità bancaria.



Dopo il debutto in Italia nel 2022 e la progressiva estensione dell’offerta negli anni successivi, Fideuram Direct ha avviato la propria espansione internazionale nel 2025. Il lancio di Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo è coerente con le linee guida del Piano

d’Impresa 2026–2029, delineato dal CEO del Gruppo Carlo Messina, che ha come obiettivo la crescita internazionale e fa leva su Wealth Management, consulenza e innovazione tecnologica.



I due mercati sono stati selezionati per i loro solidi indicatori strutturali e per un contesto favorevole allo sviluppo del wealth management digitale. Belgio e Lussemburgo presentano elevati livelli medi di reddito, un’adozione avanzata dei servizi digitali, una buona educazione finanziaria e un solido quadro istituzionale. A questi elementi si aggiunge un contesto di mercato ricettivo verso soluzioni di investimento digitali efficienti e diversificate, inclusi gli ETF, in particolare per i clienti alla ricerca di modelli di servizio

semplici, accessibili e affidabili, supportati da brand riconosciuti a livello globale.



Fideuram Direct, con il supporto dell’esperienza globale di BlackRock, offre ai clienti accesso a: una selezione di ETF iShares by BlackRock; tecnologie evolute e strumenti di analisi finanziaria; un’offerta integrata, che comprende investimenti, risparmio e servizi bancari; una proposta in evoluzione, che include piani di accumulo in ETF, depositi di liquidità ad alto rendimento, ETF su oro e materie prime, una gamma completa di soluzioni in ETF pensate per rispondere alle esigenze in evoluzione dei clienti e, prossimamente, mandati di gestione patrimoniale e servizi di consulenza a distanza.



Marc Flammang, CEO di Intesa Sanpaolo Wealth Management, ha dichiarato che "il lancio di Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo rappresenta un passaggio chiave nell’espansione internazionale del modello di digital wealth management del Gruppo".



"Il lancio odierno di Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo — con il suo approccio digital-first — riflette una più ampia evoluzione europea verso l’investimento di lungo periodo come strumento per costruire sicurezza finanziaria", sottolinea Timo Toenges, EMEA Head of Digital Wealth di BlackRock.

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