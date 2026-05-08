Ascopiave, Kepler Cheuvreux taglia target price con timori per cambio management

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 3,70 euro
per azione (dai precedenti 4,20 euro) il target price
su Ascopiave
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Il TP è stato tagliato per l'applicazione di uno sconto del 15% a causa dell'incertezza legata al repentino cambio di management
e, di conseguenza, alla strategia aziendale. Gli analisti monitoreranno l'evoluzione della governance e il nuovo approccio del management nei confronti degli investitori finanziari.
Gli analisti scrivono che nel primo trimestre
Ascopiave ha registrato buoni risultati
: l'EBITDA si è attestato a 35,6 milioni di euro (+20% su base annua), riflettendo il cambiamento nell'ambito del consolidamento, che ha contribuito per 14,1 milioni di euro. Hanno quindi solo affinato le stime (sinergie industriali leggermente superiori derivanti dagli asset acquisiti nella distribuzione del gas) e sostanzialmente ribadiscono il modello.
"Riconosciamo che Ascopiave è sottovalutata, in quanto viene scambiata con uno sconto di circa il 15% rispetto al valore degli asset fissi netti (RAB più energie rinnovabili e partecipazioni azionarie) e offre un interessante dividend yield per l'esercizio 2026
di circa il 5%", si legge nella ricerca.