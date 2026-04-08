Oro e Bitcoin tornano a salire con tregua in Iran

L'oro si riporta oltre 4.800 dollari ed il Bitcoin riaggancia i 71mila dollari

(Teleborsa) - Oro e Bitcoin confermano un andamento in linea con il mercato azionario e con gli asset più rischiosi ed una insolida, ma decisa decorrelazione con i cosiddetti safe-heaven. Un movimento non insolito per la criptovaluta, ma più incomprensibile per il metallo prezioso, che solitamente si muove in controtendenza. Andamento che però si mostra più giustificato se si leggono gli ultimi eventi geopolitici con l'impatto sull'inflazione e con l'aumentata probabilità di rialzi dei tassi d'interesse da parte delle maggiori banche centrali.



E così, se l'oro ed il Bitcoin ieri erano scivolati in vista dello scadere dela tregua concessa dal Presidente Trump a Teheran, oggi i due asset risalgono in sintonia con l'azionario, grazie alla proroga di due settimane concessa dagli USA ed alla possibilità di un accordo per il passaggio delle navi dallo Stretto di Hormuz.



L'oro rimbalza oltre i 4.800 dollari



Il premio legato alla natura di bene rifugio che solitamente viene incorporato dall'oro viene in questo periodo compensato dalle preoccupazioni legate alla fiammata del prezzo del petrolio e dalle ricadute sull'inflazione, che avranno inevitabilmente impatto sulle politiche delle banche centrali. L'alternarsi di questi fattori hanno provocato ieri un forte calo dell'oro, che oggi rimbalza: il future sull'oro in consegna giugno scambia a 4.820,17 dollari l'oncia in rialzo del 2,9%.



Il Bitcoin riconquista i 71mila dollari



Anche il Bitcoin viaggia in rialzo, dopo la performance negativa di ieri. La criptovaluta ha recuperato la soglia dei 71mila dollari, attestandosi a 71.538,7 dollari in rialzo del 4,5%. Anche altre criptovalute registrano netti rialzi con Ethereum che sale del 5,5%, XRP del 2,4% e Solana l'1,6%. Secondo qualche analista, il sentiment sul Bitcoin "rimane ribassista nel breve-medio termine" mentre si attendono sviluppi più chiari dalla situazione in Medioriente che resta "fluida".







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