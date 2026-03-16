Digital Asset, afflussi per 1,06 miliardi di dollari nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato afflussi per 1,06 miliardi di dollari la scorsa settimana, segnando la terza settimana consecutiva positiva. E' quanto emerge dalla consueta analisi settimanale di CoinShare, la principale società di

investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, che ricorda come questo si sia verificato in un contesto di significative tensioni geopolitiche che ha favorito i cosiddetti asset alternativi.



Dall’inizio della crisi in Iran, il totale degli asset in gestione (AuM) negli ETP su asset digitali è aumentato del 9,4%, raggiungendo i 140 miliardi di dollari.



A livello geografico, il 96% degli afflussi ha avuto origine negli Stati Uniti. Canada e Svizzera seguono con afflussi rispettivamente pari a 19,4 milioni e 10,4 milioni. Anche Hong Kong ha registrato 23,1 milioni di dollari, il valore più alto da agosto 2025. La Germania, invece, ha registrato deflussi per 17,1 milioni, i primi su base settimanale dall’inizio dell’anno.



Bitcoin ha rappresentato il 75% degli afflussi totali, pari a 793 milioni di dollari, portando il totale delle ultime tre settimane a 2,2 miliardi di dollari e avvicinandosi a compensare i deflussi delle precedenti cinque settimane, che avevano raggiunto complessivamente i 3 miliardi. Anche lo short-Bitcoin ha registrato afflussi per 8,1 milioni la scorsa settimana, evidenziando come le opinioni del mercato restino in parte polarizzate.



Anche Ethereum ha registrato afflussi significativi pari a 315 milioni, portando i flussi da inizio anno vicino a una posizione di sostanziale equilibrio, in parte grazie al lancio negli Stati Uniti di nuovi ETF con staking. XRP, invece, ha registrato la seconda settimana consecutiva di deflussi, per un totale di 76 milioni.



(Foto: traviswolfe | 123RF)

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