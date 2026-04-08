Parigi: amplia l'ascesa EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Protagonista il gruppo di occhialeria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,26%.
L'andamento di EssilorLuxottica nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 199,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 203,5. Il peggioramento della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 197,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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