Parigi: amplia l'ascesa EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo di occhialeria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,26%.



L'andamento di EssilorLuxottica nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 199,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 203,5. Il peggioramento della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 197,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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