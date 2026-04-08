Piazza Affari: allunga il passo GVS

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,59%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di medio periodo di GVS ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,83 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,97, mentre il primo supporto è stimato a 3,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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