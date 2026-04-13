Piazza Affari: scambi in forte rialzo per GVS

(Teleborsa) - Brilla il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , che passa di mano con un aumento dell'8,79%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS rispetto all'indice.





La tendenza di breve di GVS è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,198 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,083. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,313.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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