Piazza Affari: positiva la giornata per GVS
(Teleborsa) - Avanza il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che guadagna bene, con una variazione del 3,21%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che GVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,58%, rispetto a +5,04% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Allo stato attuale lo scenario di breve di GVS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,882 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,817. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,947.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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