Piazza Affari: positiva la giornata per GVS

(Teleborsa) - Avanza il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , che guadagna bene, con una variazione del 3,21%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che GVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,58%, rispetto a +5,04% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di GVS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,882 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,817. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,947.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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