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Piazza Affari: amplia l'ascesa BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia l'ascesa BFF Bank
Prepotente rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra una salita bruciante del 9,79% sui valori precedenti.
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