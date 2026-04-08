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/ Piazza Affari: amplia l'ascesa BFF Bank
Piazza Affari: amplia l'ascesa BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 09.35
Prepotente rialzo per la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che mostra una salita bruciante del 9,79% sui valori precedenti.
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