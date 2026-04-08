Piazza Affari: ingrana la marcia Maire

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che tratta in rialzo del 7,53%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Maire rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 14,81 Euro, mentre i supporti sono stimati a 14,33. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 15,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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