Piazza Affari: luce verde per Moncler
(Teleborsa) - Brilla l'azienda nota per i piumini, che passa di mano con un aumento del 6,98%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Moncler subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 53,91 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 55,19 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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