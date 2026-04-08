Séjourné: si può contare su flessibilità UE per crisi sistemiche

(Teleborsa) - "Oggi non ho il mandato dalla Commissione europea per specificare dettagli di merito" su una eventuale deroga al Patto di stabilità per la crisi in Iran "ma sapete che potete contare sulla Commissione quando ci sono crisi sistemiche e tensioni a livello internazionale per avere una maggiore flessibilità". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourne rispondendo a una domanda nel corso di un'audizione presso le Commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche Ue della Camera e le Commissioni Industria e Politiche Ue del Senato.



"Le nostre discussioni, i nostri negoziati a livello europeo si concentrano su questo anche con gli altri Commissari, anche al Consiglio europeo con i capi di Stato di governo. Ma penso di aver già dato alcuni messaggi molto positivi in questa direzione" ha aggiunto.



"La guerra in Ucraina perdura e oggi non vedo un consenso europeo in merito ad una eventuale ripresa dell'approvvigionamento di gas dalla Russia. E poi sostituire una dipendenza con un'altra non è mai stata la soluzione", ha detto interrogato sul possibile uso di gas russo per coprire gli ammanchi dai fornitori del Golfo.



"Abbiamo notato che ci sono dieci barriere economiche fondamentali che hanno un grande impatto economico sul nostro mercato interno. Barriere che sono legate alla legislazione nazionale, nella gran parte dei casi. E quindi l'appello che voglio lanciare è proprio quello che va ai parlamentari, ai parlamentari italiani ma lo faccio anche nei vari parlamenti dei vari paesi europei, per poter ridurre queste barriere". "Nei prossimi anni abbiamo bisogno di eliminare questi ostacoli, queste barriere per poter costruire il mercato interno" ha proseguito "questo è una priorità per la Commissione europea e con gli Stati membri vogliamo mettere la questione delle barriere al centro della nostra politica".









(Foto: © andreykuzmin / 123RF)

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