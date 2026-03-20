OPA Tinexta, l'offerente supera i due terzi del capitale: verso riapertura termini

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, l'offerente ha reso noto che, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, ha raggiunto una partecipazione superiore alla soglia dei due terzi del capitale sociale, avendo ad oggi raggiunto una partecipazione complessiva pari al 67,59% del capitale sociale.



Per questa quota si tiene conto: delle adesioni all'offerta, ad oggi pari a complessive 4.273.990 azioni Tinexta, rappresentative del 9,05% del capitale sociale; delle 17.777.695 azioni Tinexta già di titolarità dell'offerente, pari al 37,66% del capitale; delle 8.540.265 azioni Tinexta detenute da Tecno Holding, che agisce di concerto, pari al 18,09% del capitale; delle 1.315.365 azioni proprie, pari al 2,79% del relativo capitale sociale.



Si sono verificati i presupposti per la Riapertura dei Termini. In caso di Riapertura dei Termini, il Periodo di Adesione - che terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 marzo 2026 - sarà riaperto per 5 giorni di Borsa aperta, nelle sedute del 30 e 31 marzo e 1, 2 e 7 aprile 2026.



Inoltre, l'offerente verrà a detenere il 71,89% dei diritti di voto e quindi dispone di diritti di voto sufficienti per approvare la fusione per incorporazione di Tinexta nell'offerente (o in altra società non quotata del gruppo). Come già reso noto al mercato, è intenzione dell'offerente - qualora, a esito dell'offerta, non si siano verificati i presupposti per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ovvero per l'esercizio del diritto di acquisto e l'adempimento dell'obbligo di acquisto, conseguire il delisting, nei minori tempi tecnici consentiti, mediante la fusione.

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