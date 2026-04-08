UK, il premier Starmer oggi nel Golfo per colloqui su riapertura Stretto Hormuz

(Teleborsa) - Il premier britannico Keir Starmer si recherà oggi nel Golfo per incontrare i partner regionali e discutere gli sforzi diplomatici volti a sostenere e mantenere il cessate il fuoco USA-Iran, "al fine di giungere a una soluzione duratura del conflitto e proteggere il Regno Unito e l'economia globale da ulteriori minacce".



Negli incontri con i leader regionali, si legge in una nota di Downing Street, ribadirà "l'incrollabile sostegno del Regno Unito e la necessità di una soluzione diplomatica a lungo termine per garantire che il cessate il fuoco porti a un accordo duraturo". Avvierà colloqui per garantire che la riapertura dello Stretto di Hormuz rimanga permanente, con il Regno Unito che continua a guidare gli sforzi internazionali.



"Accolgo con favore l'accordo di cessate il fuoco raggiunto nella notte, che porterà un momento di sollievo alla regione e al mondo - ha detto Starmer - Insieme ai nostri partner dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere e mantenere questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz".



Il viaggio del Primo Ministro fa seguito all'incontro, convocato la scorsa settimana dal Regno Unito, tra oltre 40 Paesi per avviare i lavori su un piano concreto per la riapertura dello Stretto di Hormuz una volta cessati i combattimenti, e al successivo incontro di pianificazione militare, ospitato martedì dal Regno Unito, per portare avanti ulteriormente tale lavoro.

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