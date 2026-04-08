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USA, in leggero calo le richieste di mutui settimanali

Economia, Macroeconomia
USA, in leggero calo le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Si attenua il calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 3 aprile, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dello 0,8%, dopo il -10,4% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è diminuito del 2,8%, mentre quello relativo alle nuove domande è aumentato dell'1,1%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono diminuiti al 6,51% dal 6,57% precedente.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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