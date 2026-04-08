Vola a Piazza Affari Banca Generali

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo bancario , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,65%.



Il movimento di Banca Generali , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo studio della banca triestina presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 53,48 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 54,53. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 52,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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